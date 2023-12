Kyudenko Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kyudenko-Aktie beträgt aktuell 12, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Entgegen dem RSI der letzten 7 Tage ist Kyudenko hier weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Kyudenko.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Kyudenko gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Gesamtergebnis führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Kyudenko-Aktie bei 4067,21 JPY, während der aktuelle Kurs bei 5030 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +23,67 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 4567,06 JPY, was zu einem positiven Abstand von +10,14 Prozent führt. Zusammen ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für Kyudenko.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde die Kyudenko-Aktie in den letzten Tagen weder besonders positiv noch negativ diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.