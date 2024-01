Kyudenko Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Diskussionen über Kyudenko in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Laut unserer Redaktion wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Um den aktuellen Zustand des Wertpapiers zu beurteilen, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 32,29 Punkten, was bedeutet, dass die Kyudenko-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass Kyudenko als überverkauft betrachtet wird und daher mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kyudenko-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4198,99 JPY. Der letzte Schlusskurs weicht somit um +23,2 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +8,81 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird Kyudenko insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.