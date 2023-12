Kyudenko Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kyudenko-Aktie beträgt aktuell 15, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den letzten beiden Wochen wurde Kyudenko von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Einstufung als "Neutral".

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Kyudenko festgestellt wurde. Auch die Stärke der Diskussion in Bezug auf die Veränderung der Anzahl der Beiträge blieb unverändert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Kyudenko-Aktie sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs jeweils über dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Kyudenko-Aktie eine gute Bewertung sowohl aus technischer Analyse als auch aus der Anleger-Stimmung und dem Sentiment, was Investoren eine neutrale Einschätzung ermöglicht.