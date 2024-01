Kyudenko Aktie: Immer langsam!

In den letzten zwei Wochen wurde über Kyudenko neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Kyudenko insgesamt als "Neutral".

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten Monate deutet darauf hin, dass die Aktie tendenziell weder viel noch wenig Beachtung erfährt. Auch dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Kyudenko-Aktie.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Kyudenko aktuell bei 4144,28 JPY verzeichnet. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 5086 JPY ergibt sich ein Abstand von +22,72 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei +9,02 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt, dass die Kyudenko aktuell mit einem Wert von 19,47 überverkauft ist. Daher erhält dieses Signal die Einstufung "Gut". Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Gut".