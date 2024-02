Kyudenko Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Kyudenko in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Kyudenko-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 61, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 40,41 ebenfalls als "neutral" einzustufen. Insgesamt führt die RSI-Analyse somit zu einer Bewertung von "neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Kyudenko derzeit als "gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 4442,98 JPY, während der Kurs der Aktie (5543 JPY) um +24,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +7,13 Prozent, was ebenfalls als "gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Bewertung von "gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge führt daher zu einer Gesamtbewertung als "neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse der Stimmung, des RSI und der technischen Analyse eine "neutral"-Bewertung für die Kyudenko-Aktie.