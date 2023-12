Kyowanissei Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die technische Analyse der Kyowanissei-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1391,52 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs, der bei 1257 JPY gehandelt wird, sich um -9,67 Prozent von der GD200 entfernt hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 1344,6 JPY liegt, ergibt sich ein Abstand von -6,51 Prozent, was auf ein insgesamt "Schlecht"-Signal hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Kyowanissei-Aktie lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität im Netz mittelmäßig ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit für Kyowanissei in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Kyowanissei diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Kyowanissei liegt bei 42,86 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt jedoch bei 86,45, was bedeutet, dass Kyowanissei hier überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Kyowanissei-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.