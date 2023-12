Kyowanissei Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Kyowanissei liegt mit einem Kurs von 1252 JPY derzeit 8,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Hinsichtlich der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -10,36 Prozent, so dass die Einstufung auch hier als "Schlecht" gilt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lässt sich bei der Kyowanissei eine mittlere Aktivität im Netz feststellen, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für die Kyowanissei liegt auf 7-Tage-Basis bei 80 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI überkauft, wodurch die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird das Kyowanissei-Wertpapier daher in diesem Abschnitt als "Schlecht" eingestuft.