Kyowakogyosyo Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Kyowakogyosyo-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, der bei 4325,2 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 4695 JPY weicht um +8,55 Prozent ab. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 4624,4 JPY erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um +1,53 Prozent abweicht.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität in Bezug auf die Kyowakogyosyo-Aktie zeigen keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt ebenfalls keine signifikante Abweichung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral, basierend auf den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine dominierenden Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für die Kyowakogyosyo-Aktie liegt derzeit bei 50,98, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 40 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, was insgesamt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" führt.