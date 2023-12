Kyowakogyosyo Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Die Einschätzung einer Aktie beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Umsatz- und Gewinnzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. Im Falle von Kyowakogyosyo zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf Neutralität hin.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, zeigt für Kyowakogyosyo ebenfalls neutrale Werte. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI geben keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftsein.

In der technischen Analyse zeigt sich eine neutrale Einschätzung auf kurzfristiger Basis, während die Aktie auf längere Sicht als gut eingestuft wird. Der Kurs der Kyowakogyosyo liegt 1,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 8,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien beruht, war in den letzten Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessierten. Dadurch wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Somit erhält Kyowakogyosyo in verschiedenen Analysen insgesamt eine neutrale Bewertung, sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht.