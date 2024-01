Kyowakogyosyo Aktie: Quo vadis?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kyowakogyosyo diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Kyowakogyosyo derzeit bei 4349,18 JPY, was die Aktie als "Gut" einstuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 4830 JPY aus dem Handel, was einem Abstand von +11,06 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 4629,6 JPY angenommen, was einer Differenz von +4,33 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kyowakogyosyo-Aktie hat einen Wert von 8, was die Aktie als überverkauft einstuft und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis 37,93, was Kyowakogyosyo als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Kyowakogyosyo.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Kyowakogyosyo eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Kyowakogyosyo daher als "Neutral" bewertet.