Kyowakogyosyo Aktie: Endlich geschafft?

Die Kyowakogyosyo-Aktie wird derzeit durch die technische Analyse positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 4536,98 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 5660 JPY liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +24,75 Prozent und entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5142,1 JPY) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +10,07 Prozent darüber und erhält somit auch ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Kyowakogyosyo-Aktie für die einfache Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Beim Relative Strength Index (RSI) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI liegt bei 34,48 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 40,87 für 25 Tage, was zu dieser Einstufung führt. In den sozialen Medien wurden die letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen über Kyowakogyosyo diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Kyowakogyosyo zu verzeichnen war. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen, noch wurden signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Insgesamt wird die Kyowakogyosyo-Aktie daher auf Basis der technischen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung und des Sentiments als "Neutral" eingestuft.