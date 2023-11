Kyowakogyosyo Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Kyowakogyosyo: Aktuelle Analyse des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und der technischen Analyse

Das Stimmungsbild und der Buzz um Kyowakogyosyo haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Auswertung basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und da keine deutliche Tendenz zu positiven oder negativen Themen festgestellt wurde, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Stärke der Diskussionen festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Kyowakogyosyo daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI von Kyowakogyosyo liegt bei 13,64 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 52,49 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Kyowakogyosyo-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 4261,25 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 4680 JPY liegt. Dieser Unterschied von +9,83 Prozent führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (4624 JPY) zeigt sich ein Unterschied von +1,21 Prozent zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Kyowakogyosyo-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In Bezug auf Kyowakogyosyo wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Kyowakogyosyo auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.