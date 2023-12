Kyowa Leather Cloth Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse der Kyowa Leather Cloth-Aktie zeigt ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von 708 JPY liegt 16,5 Prozent über dem GD200 (607,7 JPY), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Allerdings liegt der GD50 bei 699,74 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand nur +1,18 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Kyowa Leather Cloth-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kyowa Leather Cloth liegt bei 68,52, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die Stimmung und Diskussionen im Internet deuten ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Die Diskussionen zu der Aktie zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Stimmungsbild für die Kyowa Leather Cloth.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien spiegelt ebenfalls eine neutrale Haltung wider. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Kyowa Leather Cloth-Aktie sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht.