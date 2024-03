Kyowa Leather Cloth Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Kyowa Leather Cloth liegt bei 40,85 und erhält daher die Einstufung "Neutral". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,67 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Kyowa Leather Cloth-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Wert des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 686,16 JPY liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 831 JPY liegt (Unterschied +21,11 Prozent). Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 819,64 JPY und der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+1,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für die einfache Charttechnik eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Kyowa Leather Cloth keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Daher wird auch in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Neutral" vergeben.

Auch das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken zeigt sich in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich also für die Kyowa Leather Cloth-Aktie in verschiedenen Bereichen eine neutrale Bewertung, sowohl in Bezug auf den RSI, die technische Analyse als auch das Sentiment und den Buzz in den sozialen Netzwerken.