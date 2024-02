Kyowa Kirin Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Derzeit schüttet Kyowa Kirin nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Die Differenz beträgt 0,3 Prozentpunkte (2,08 % gegenüber 2,38 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Kyowa Kirin eingestellt. Es gab insgesamt zehn positive und ein negatives Feedback, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Kyowa Kirin daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen konnte bei Kyowa Kirin eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Insgesamt erhält Kyowa Kirin für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt aktuell bei 8,81 Punkten, was anzeigt, dass Kyowa Kirin überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis ist Kyowa Kirin weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Kyowa Kirin-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.