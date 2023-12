Kyowa Kirin Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten vorgenommen werden, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Kyowa Kirin untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Kyowa Kirin in den sozialen Medien diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Kyowa Kirin derzeit bei 2574,06 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2370 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,93 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2408,27 JPY, was einen Abstand von -1,59 Prozent zur Aktie bedeutet und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht verringert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung für Kyowa Kirin in diesem Bereich führt.

Mit einer Dividendenrendite von 2,08 Prozent liegt Kyowa Kirin nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,42 Prozent in der Arzneimittelbranche. Daher wird die Aktie derzeit als neutrale Investition betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.