Kyowa Kirin Aktie: Ist es vollbracht?

Kyowa Kirin schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel eine Dividendenrendite von 2,08 % aus, was 0,31 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,39 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Kyowa Kirin ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kyowa Kirin liegt bei 14,96 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 42,31 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Kyowa Kirin liegt mit einem Wert von 22,13 unter dem Branchendurchschnitt von 31. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer Einstufung als "Günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.