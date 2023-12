Kyowa Kirin Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Kyowa Kirin-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 71, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 59,66, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Kyowa Kirin.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Kyowa Kirin besonders positiv diskutiert, mit acht Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger ebenfalls vor allem Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft. Dadurch erhält Kyowa Kirin insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Bei Kyowa Kirin wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Kyowa Kirin daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Wer derzeit in die Aktie von Kyowa Kirin investiert, kann eine Dividendenrendite in Höhe von 2,08 % erwarten, was 0,32 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt Arzneimittel bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen also nur leicht niedriger aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.