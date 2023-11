Kyowa Kirin Aktie: Endlich geschafft?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kyowa Kirin liegt mit einem Wert von 34,64 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser Wert ist um 6 Prozent höher als der durchschnittliche KGV der Branche "Arzneimittel" von 32. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV kann die Aktie als "teuer" betrachtet werden und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Kyowa Kirin-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2598,33 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2431,5 JPY, was einem Unterschied von -6,42 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 2443,02 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-0,47 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut" zu.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität bezüglich der Aktie von Kyowa Kirin. In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung werden kaum Veränderungen festgestellt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.