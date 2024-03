Kyowa Kirin Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Das japanische Unternehmen Kyowa Kirin wird von Analysten als unterbewertet angesehen, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Das aktuelle KGV von 18 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16 deutet auf eine Unterbewertung hin. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, da in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich positiv. Auf dieser Grundlage erhält Kyowa Kirin eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kyowa Kirin-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +7,25 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt jedoch nur eine Abweichung von +2,87 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Kyowa Kirin beträgt 2,01 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,8 liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Bewertung der fundamentalen Kennzahlen, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und der Dividendenpolitik, dass Kyowa Kirin von der Redaktion positive Bewertungen erhält.