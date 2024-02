Kyowa Exeo Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Exeo liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 29,95 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 51,46, was darauf hinweist, dass Exeo weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Exeo eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für Exeo eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3150 JPY lag, was einen Anstieg von 5,01 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 2999,72 JPY darstellt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3164,38 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Exeo deuten ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hin, da die Aktivität im Netz als üblich angesehen wird und die Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Insgesamt ergibt sich somit für Exeo in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".