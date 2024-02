Kyoshin Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Kyoshin wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41,18 Punkten, was darauf hinweist, dass die Kyoshin-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 52,63, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hinweist.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Kyoshin zeigt die Untersuchung, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kyoshin zeigt indes kaum Änderungen und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Kyoshin bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kyoshin diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Kyoshin-Aktie derzeit +1,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -5,4 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

