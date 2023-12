Kyoshin Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

In den letzten Wochen konnte bei Kyoshin keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder positive noch negative Tendenzen waren in den sozialen Medien erkennbar. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kyoshin aktuell mit einem Wert von 38,46 als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 57, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Auswertung der sozialen Medien zeigt, dass die überwiegend privaten Nutzer Kyoshin in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating, da der Kurs der Aktie um -8,11 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage ergibt hingegen eine Abweichung von -4,02 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Kyoshin daher in der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.