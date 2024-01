Kyoshin Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

In den letzten Wochen gab es bei Kyoshin keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Dies bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt haben. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, hat sich nicht signifikant verändert und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Kyoshin daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der Kommentare und Befunde zu Kyoshin auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren in den letzten Tagen größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Kyoshin beträgt derzeit 30 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 375,45 JPY für den Schlusskurs der Kyoshin-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 351 JPY, was einer Abweichung von -6,51 Prozent entspricht, und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 347,06 JPY, was einer geringen Abweichung von +1,14 Prozent entspricht, und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Kyoshin gemäß der Analyse eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf das Sentiment und Buzz, als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse.