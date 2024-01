Kyoshin Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Stimmung der Anleger bei Kyoshin ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten in den vergangenen ein bis zwei Tagen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt. Auch die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine mittlere Aktivität, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 375,54 JPY für die Kyoshin-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 354 JPY, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 346,9 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Kyoshin also eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Kyoshin-Aktie, mit einem Wert von 32,14 für den RSI7 und 37,5 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.