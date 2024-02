Kyosan Electric Manufacturing Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Kyosan Electric Manufacturing wird auf der Grundlage einer technischen Analyse bewertet. Der aktuelle Kurs von 457 JPY liegt 1 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so liegt die Distanz zum GD200 bei -2,75 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kyosan Electric Manufacturing. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Kyosan Electric Manufacturing eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es kein besonderes Interesse der Anleger an bestimmten Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den 7-Tage-RSI, so beträgt dieser aktuell 55 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung der Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,72, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Kyosan Electric Manufacturing auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments in den sozialen Medien und des Relative Strength Index als "Neutral" eingestuft.