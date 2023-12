Kyosan Electric Manufacturing Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten Wochen konnte bei Kyosan Electric Manufacturing keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen waren in den Diskussionen in den sozialen Medien auffällig, weshalb das Unternehmen insgesamt als "neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und erhält daher ebenfalls eine "neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Kyosan Electric Manufacturing aktuell bei 461,36 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 462 JPY, was einem Abstand von +0,14 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "neutral" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 478,1 JPY, was einer Differenz von -3,37 Prozent entspricht und somit auch als "neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Kyosan Electric Manufacturing liegt aktuell bei 79,31 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "schlecht" bewertet wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation an und erhält daher eine "neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält das Kyosan Electric Manufacturing-Wertpapier demnach vor allem "neutral" und "schlecht"-Bewertungen in verschiedenen Bereichen.