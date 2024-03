Kyoritsu Denki Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kyoritsu Electric als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kyoritsu Electric-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 54,17 und ein RSI25-Wert von 61,67, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung analysiert werden. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung gegenüber Kyoritsu Electric neutral ist. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Insgesamt wird die Aktie daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Kyoritsu Electric-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 2961,31 JPY. Der letzte Schlusskurs lag bei 3190 JPY, was eine Bewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3344,12 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kyoritsu Electric zu beobachten war. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Kyoritsu Electric eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Index, der Stimmung der Anleger und der technischen Analyse.