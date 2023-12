Kyoritsu Denki Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt verwendet und kann auf kurzfristiger (7 Tage) und längerfristiger (25 Tage) Basis bewertet werden.

Der 7-Tage-RSI von Kyoritsu Electric liegt derzeit bei 65,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 liegt bei 50,64, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Kyoritsu Electric derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 2746,35 JPY, während der Aktienkurs bei 2733 JPY liegt, was einer Abweichung von -0,49 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 2779,66 JPY, was einer Abweichung von -1,68 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes oder der Diskussion über Kyoritsu Electric festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich eine neutrale Bewertung für Kyoritsu Electric in verschiedenen Aspekten der Analyse.