Kyokuyo Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die technische Analyse der Kyokuyo-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3700,68 JPY, was nahe am letzten Schlusskurs von 3850 JPY liegt, was einer Abweichung von +4,03 Prozent entspricht. Auf kurzfristiger Basis liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 3758,9 JPY, was ebenfalls nahe am letzten Schlusskurs liegt, mit einer Abweichung von +2,42 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Kyokuyo-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab in den letzten ein bis zwei Tagen keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kyokuyo. Daher bewertet die Redaktion die Aktie ebenfalls als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kyokuyo liegt bei 6,9, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,46 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Neutral" basierend auf dieser Analyse.