Kyokutocurities Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Kyokuto Securities betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 5,8 Punkte, was bedeutet, dass Kyokuto Securities derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Kyokuto Securities weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Kyokuto Securities in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung auf "Neutral" eingestuft werden kann.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Kyokuto Securities derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 785,68 JPY, während der Aktienkurs bei 1000 JPY um +27,28 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1014,68 JPY, was einer Abweichung des Aktienkurses von -1,45 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl von Wortbeiträgen und die Häufigkeit der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung für Kyokuto Securities. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse und der Anlegerstimmung für Kyokuto Securities.