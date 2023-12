Kyokutocurities Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Agricole":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI von Kyokuto Securities zeigt auf der 7-Tage- und 25-Tage-Basis neutrale Werte an. Der 7-Tage-RSI liegt bei 52,24 Punkten, während der RSI25 bei 61,45 Punkten liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment für Kyokuto Securities wird ebenfalls neutral eingestuft, da in den sozialen Medien weder besonders positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert wurde.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen ebenfalls neutrale Werte für Kyokuto Securities an, was auf eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung hinweist.

In der technischen Analyse erhält das Unternehmen gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von 22,4 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine negative Abweichung von 5,97 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.