Kyokutocurities Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Kyokuto Securities wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 64 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit einem Wert von 52,91 ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Kyokuto Securities insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Kyokuto Securities haben zu einer mittleren Aktivität geführt, weshalb das Signal in Bezug auf die Diskussionintensität die Bewertung "Neutral" erhält. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild für das Unternehmen.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kyokuto Securities bei 838,55 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 979 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +16,75 Prozent, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 1004,92 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Kyokuto Securities damit die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment für Kyokuto Securities ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".