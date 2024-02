Kyogoku Unyu Shoji Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Kyogoku Unyu Shoji wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes beträgt 605,38 JPY, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (639 JPY) um +5,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dieser positive Trend spiegelt sich auch in der Bewertung als "Gut" wider. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 627,02 JPY, was einer Abweichung von +1,91 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Kyogoku Unyu Shoji ist ebenfalls positiv. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Diskussionen der vergangenen Tage haben sich vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kyogoku Unyu Shoji mit einem Wert von 51,43 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien zeigt keine deutliche Tendenz zu positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Kyogoku Unyu Shoji daher für diese Stufe als "Neutral" eingestuft.