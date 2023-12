Kyogoku Unyu Shoji Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die technische Analyse der Kyogoku Unyu Shoji ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 592,26 JPY verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 600 JPY liegt und somit einen Abstand von +1,31 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 584,28 JPY, was einer Differenz von +2,69 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund auf Basis beider Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Kyogoku Unyu Shoji-Aktie, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt dabei unverändert, was zu einem langfristigen Gesamtbild von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Diese Bewertung basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen in diesem Zeitraum.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kyogoku Unyu Shoji liegt bei 45,1, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36 und wird ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

