Kyogoku Unyu Shoji Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Anlegerstimmung für Kyogoku Unyu Shoji bleibt neutral, basierend auf den Diskussionen in sozialen Medien und Foren in den letzten Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kyogoku Unyu Shoji liegt bei 12,9, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 32,03 eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kyogoku Unyu Shoji-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 593,38 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 614 JPY weicht nur um +3,48 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 583,72 JPY ergibt sich jedoch eine positive Bewertung von +5,19 Prozent, was zu einem insgesamt guten Rating für Kyogoku Unyu Shoji führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine durchschnittliche Aktivität der Aktie über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.