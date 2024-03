Kyogoku Unyu Shoji Aktie: Anleger aufgepasst!

Bei Kyogoku Unyu Shoji hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Die Analyse basiert auf den Diskussionen in sozialen Medien, in denen keine eindeutig positiven oder negativen Tendenzen erkennbar waren. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Anzahl der Beiträge, hat sich nicht signifikant verändert und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend erhält das Unternehmen daher in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Kyogoku Unyu Shoji als "Neutral" eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 48,96, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der Wert für den RSI25 liegt bei 45,54, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt für die Aktie von Kyogoku Unyu Shoji derzeit ein Rating von "Gut". Der GD200 des Wertes liegt bei 614,42 JPY, während der Kurs der Aktie bei 652 JPY liegt, was einer Abweichung von +6,12 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 645,12 JPY zeigt eine Abweichung von +1,07 Prozent, was als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher basierend auf der technischen Analyse als "Gut" bewertet.