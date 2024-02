Kyoeingyo Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Analyse von Kyoei Sangyo -Tokyo zeigt interessante Ergebnisse in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt, da keine signifikanten Aktivitäten festgestellt wurden. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 2274,11 JPY, während die aktuelle Aktienkurs bei 2844 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +25,06 Prozent liegt und der GD50 bei +9,47 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "gute" Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer weiteren "guten" Einstufung führt. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Kyoei Sangyo -Tokyo diskutiert, was die positive Einschätzung der Aktie unterstreicht.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Kyoei Sangyo -Tokyo als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 89,33, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt, während der RSI25 bei 39,39 liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.