Kyoeingyo Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kyoei Sangyo -Tokyo als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 39,06 und der RSI25 bei 44,05, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 2188,76 JPY, was eine "Gut"-Bewertung für Kyoei Sangyo -Tokyo ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 2376,82 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Kyoei Sangyo -Tokyo in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Kyoei Sangyo -Tokyo eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.