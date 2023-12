Kyoeingyo Aktie: Es geht auch anders!

Die jüngste Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Kyoei Sangyo -Tokyo in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Kyoei Sangyo -Tokyo in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses zu analysieren. Der aktuelle RSI-Wert für Kyoei Sangyo -Tokyo beträgt 62,07, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 40 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird Kyoei Sangyo -Tokyo derzeit als "Gut" eingestuft, da der Kurs um +11,14 Prozent über dem GD200-Wert liegt. Der GD50-Wert von +2,21 Prozent führt jedoch zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Zeitraum. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".