Kyoeicurityrvice Co Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Kyoei Security Service-Aktie erhält aus technischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 2923,67 JPY, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3045 JPY lag, was einem Unterschied von +4,15 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2994,98 JPY liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft, da in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 23 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 46,91, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Kyoei Security Service insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Kyoei Security Service-Aktie.