Kyoei Tanker Aktie: Das liegt auf Eis

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Kyoei Tanker derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 864,41 JPY, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (825 JPY) um -4,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 829,62 JPY, was einer Abweichung des Aktienkurses um -0,56 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kyoei Tanker innerhalb von 7 Tagen eine Bewertung von 31,82 aufweist, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für die Kyoei Tanker liegt bei 45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung bei Kyoei Tanker. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Kyoei Tanker durchschnittlich ist und daher zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinstufung der Kyoei Tanker als "Neutral".