Kyoei Tanker Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der Kyoei Tanker-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 859,87 JPY liegt. Dieser Wert liegt in der Nähe des letzten Schlusskurses von 854 JPY, was einer Abweichung von -0,68 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (832,74 JPY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +2,55 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Kyoei Tanker-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Kyoei Tanker beträgt 39,88 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI (42,42 Punkte) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung bezüglich Kyoei Tanker. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet weist auf eine mittlere Aktivität hinsichtlich der Diskussionen über Kyoei Tanker hin, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Insgesamt wird die Kyoei Tanker-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.