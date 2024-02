Kyoei Steel Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kyoei Steel-Aktie zeigt eine neutrale Situation. Der RSI, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 31,11. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 36 auf eine neutrale Situation hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein ähnliches Bild. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer neutral gegenüber Kyoei Steel eingestellt, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Kyoei Steel daher auch eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Kyoei Steel-Aktie am letzten Handelstag bei 2278 JPY lag, was einem Unterschied von +13,74 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 2002,85 JPY entspricht. Hierdurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2080,5 JPY und einem Unterschied von +9,49 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kyoei Steel-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und kaum Änderungen in der Stimmungsrate zu verzeichnen sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Kyoei Steel-Aktie auf Basis des Relative Strength Index, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz im Internet.