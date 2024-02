Kyoei Steel Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Ampco-Pittsburgh":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Kyoei Steel liegt bei 31,11, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Die Bewertung dafür ist "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 36 für die Kyoei Steel, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet, und daher auch als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Kyoei Steel eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Kyoei Steel daher eine "Neutral"-Einschätzung von den Anlegern.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2002,85 JPY für die Kyoei Steel-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2278 JPY, was einem Unterschied von +13,74 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, wodurch die Kyoei Steel-Aktie auch in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Kyoei Steel zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Kyoei Steel-Aktie, basierend auf dem RSI, der Anlegerstimmung, der charttechnischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.