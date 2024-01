Kyodo Public Relations Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der RSI-Wert für Kyodo Public Relations liegt derzeit bei 55,56 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 54, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Kyodo Public Relations eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass der GD200-Wert von 592,39 JPY liegt, während der Aktienkurs bei 551 JPY um -6,99 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 553,84 JPY, was einer Abweichung von -0,51 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Neutral" für die technische Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf Kyodo Public Relations diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf Kyodo Public Relations.