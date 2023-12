Kyodo Public Relations Aktie: Alles nach Plan!

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann die Aktivität von Kyodo Public Relations über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und bewertet werden. Die Analyse zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kyodo Public Relations-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 594,41 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 564 JPY liegt deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem neutralen Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Kyodo Public Relations-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kyodo Public Relations zeigt, dass es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kyodo Public Relations, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse des Sentiments und der technischen Indikatoren eine neutrale Bewertung für die Aktie von Kyodo Public Relations.