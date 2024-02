Kyoceraration ADR Aktie: Was könnte passieren?

Derzeit wird der Titel von Kyocera als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 26,93 Euro für jeden Euro Gewinn von Kyocera zahlt, was 19 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Speziell im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt der Durchschnitt bei 33, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Kyocera 2,58 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,25 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Kyocera eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung bei Kyocera in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Obwohl in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen diskutiert wurden, erhält der Titel insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung. Dennoch zeigen die Analyse der Meinungen aus den sozialen Medien 8 positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Kyocera eine Performance von 22,7 Prozent, was eine leichte Underperformance von -0,04 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnittswert des Sektors "Informationstechnologie" von 21,44 Prozent liegt Kyocera 1,26 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.