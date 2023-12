Kyoceraration ADR Aktie: Aufschrei, garantiert!

Kyocera, ein Unternehmen aus der Branche für elektronische Geräte und Komponenten, schüttet eine Dividendenrendite von 2,58 % aus. Im Branchendurchschnitt liegt diese Rendite bei 2,73 %, was bedeutet, dass Kyocera etwas darunter liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist Kyocera ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26 auf, während der Branchendurchschnitt bei 41,36 liegt. Das bedeutet, dass die Aktie von Kyocera unterbewertet ist, was zu einer guten Bewertung führt.

Im Vergleich zur Branche konnte Kyocera in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,7 % erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 18,44 % stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,27 % im Branchenvergleich, was zu einer guten Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" lag die Rendite von Kyocera um 8,62 % über dem Durchschnitt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Einstufung auf dieser Ebene führt. Allerdings wurden auch 4 positive Signale herausgefiltert, was zu einer guten Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Kyocera in Bezug auf Dividende und fundamentale Kennzahlen neutral und gut bewertet wird, während die Anleger-Stimmung eher negativ ist.