Kyocera Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Aktienkurs von Kyocera hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,09 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Informationstechnologie" von 21,81 Prozent eine Überperformance von 14,28 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 22,96 Prozent, liegt Kyocera aktuell um 13,13 Prozent darüber. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung rund um die Kyocera-Aktie wurde anhand von Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität, was zu einer positiven Änderung des langfristigen Stimmungsbildes führte. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kyocera-Aktie wurde ebenfalls analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 22,7 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 46,83, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Kyocera eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Kyocera-Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 1958,48 JPY, was einer Abweichung von +13,76 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 2126,45 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Insgesamt erhält die Kyocera-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.